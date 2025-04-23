Бывший глава Пудожского района незаконно установил надбавку к зарплате

Бывший глава Пудожского района незаконно установил себе надбавку к зарплате за особые условия службы и получил больше миллиона рублей. С деньгами пришлось расстаться после вмешательства прокуратуры и суда.

В ходе антикоррупционной проверки надзорный орган установил, что с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года бывший глава Пудожского района, когда еще исполнял свои обязанности, незаконно распорядился увеличить себе надбавку за особые условия службы. Так ему удалось присвоить более 1,1 миллиона рублей.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать распоряжения недействительными и взыскать деньги назад в бюджет. Суд поддержал позицию прокуратуры. Бывший чиновник вернул все деньги. © «Петрозаводск говорит»