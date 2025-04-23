23 апреля 2025, 19:25
Погибшего в прошлом году 27-летнего бойца сегодня похоронили в Карелии
В Хийденсельге проводили в последний путь молодого военнослужащего Дмитрия Якшевича
фото vk.com/tatiana_tishkova75?w=wall29123851_12978
Участник специальной военной операции из Питкярантского округа погиб 4 октября прошлого года. 27-летнего Дмитрия Якшевича похоронили сегодня, 23 апреля, в поселке Хийденсельга.
Накануне в деревне хоронили еще одно погибшего военнослужащего. Олег Томилин погиб 15 ноября прошлого года в ходе СВО. Ему было 57. Похоронили бойца 22 апреля этого года.
Депутат регионального парламента Татьяна Тишкова выразила соболезнования родным погибших военнослужащих.
В Сегеже 24 апреля будут провожать в последний путь старшего матроса Дмитрия Скотникова.