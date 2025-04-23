Почтальон из Петрозаводска подозревается в хищении ветеранских денег

Текст: Елена Малишевская

Как минимум шесть бабушек, живущих в столице Карелии, не получили по 80 тысяч рублей, обещанные им государством к юбилею Победы. Деньги, по версии правоохранительных органов, не донес почтальон: оставил их себе, подделав подписи. Эту историю редакции сайта «Петрозаводск говорит» рассказала петрозаводчанка Людмила Владимировна Козлова - дочь бывшей малолетней узницы концлагеря Галины Степановны Окуневой.

22 апреля к Галине Степановне пришли полицейские с вопросом: «Вы получили 80 тысяч рублей?». Так 94-летняя женщина узнала, что ее обманули. И не только ее одну: правоохранители рассказали, что этот случай уже шестой. А узнали о серии преступлений тогда, когда одна из бабушек пришла в 31-ое отделение почты на Октябрьском проспекте получать пенсию и спросила про выплату ко Дню Победы. Сотрудники отделения очень удивились и показали квиток, на котором стояла подпись о получении 80 тысяч рублей.

«Когда маме принесли пенсию в апреле, мы спросили у почтальона: «А 80 тысяч нам сейчас не положены?». Он промолчал. Тогда мы решили, что получим вместе с пенсией в мае. Мы же не знаем, когда точно эти выплаты должны быть»,

- рассказывает дочь бывшей узницы Людмила Владимировна.

Когда началась война, Галине Окуневой было 10 лет. Она с мамой и еще двумя сестрами жили в деревне Ефремовская Подпорожского района Ленинградской области (сейчас там уже никто не живет). Жителей двух деревень - их и соседней - оккупанты вывезли в Петрозаводск, в концлагерь.

«Маме и ее семье повезло, что они попали в Пятый концлагерь (на территории нанешнего Пятого поселка в Петрозаводске). Он считался самым спокойным, без пыток. Три года они там находились, бабушку возили на работу - на заготовку леса, а с мамой даже занималась учительница. Было очень тяжело, но все выжили»,

- рассказывает Людмила Владимировна.

Согласно указу президента Российской Федерации, ко Дню Победы в этом году по 80 тысяч рублей единовременно должны получить: инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

«Воровать ветеранские - это последнее дело. Моя мама и так всех боится, никому дверь не открывает. А сейчас говорит: «Не надо мне уже никаких 80 тысяч. Дайте мне дожить спокойно»,

- рассказывает Людмила Козлова.

Надеемся, что правоохранители тщательно расследуют это дело и накажут виновного. А ветераны и бывшие малолетние узники получат свои законные выплаты. Очень жаль, что в городе воинской славы Петрозаводске накануне 80-летия Победы совершены преступные действия в отношении тех, кто этот праздник больше всех заслужил.

Призываем родственников тех, кому положены выплаты ко Дню Победы, проверить - а получили ли они свои ветеранские? Возможно, в Петрозаводске только шестью обманутыми бабушками дело не обошлось. // Фото: freepik.com. © «Петрозаводск говорит»