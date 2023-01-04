Дрифтер промчался по улицам карельского города и вызвал недоумение

Жители Костомукши стали свидетелями того, как дрифтер промчался по вечернему городу. Чудом никто не пострадал.

Инцидент произошел в десятом часу вечера 3 января и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink. На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости проносится по одной из улиц, виляя из стороны в сторону.

«Реально ли остановить такого водилу, или надежда только на столб? Хорошо, на переходе никого не было», - прокомментировал произошедшее очевидец в паблике «Беседка в Костомукше товарной». // Фото: скриншот видео CityLink