04 января 2023, 17:46
Дрифтер промчался по улицам карельского города и вызвал недоумение
Жители Костомукши стали свидетелями проезда по городу опасного автомобиля
Жители Костомукши стали свидетелями того, как дрифтер промчался по вечернему городу. Чудом никто не пострадал.
Инцидент произошел в десятом часу вечера 3 января и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink. На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости проносится по одной из улиц, виляя из стороны в сторону.
«Реально ли остановить такого водилу, или надежда только на столб? Хорошо, на переходе никого не было», - прокомментировал произошедшее очевидец в паблике «Беседка в Костомукше товарной». // Фото: скриншот видео CityLink