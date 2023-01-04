04 января 2023, 13:27
Два автомобиля жестко столкнулись на Октябрьском проспекте
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент в столице Карелии
Вечером 3 января в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской произошла жесткая авария. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
Все случилось в 22:46. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший прямо, врезался в машину, выполнявшую левый поворот.
В результате ДТП транспортные средства получили значительные повреждения. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото: скриншот видео Sampo.ru