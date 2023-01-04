Два автомобиля жестко столкнулись на Октябрьском проспекте

Вечером 3 января в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской произошла жесткая авария. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Все случилось в 22:46. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший прямо, врезался в машину, выполнявшую левый поворот.

В результате ДТП транспортные средства получили значительные повреждения. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото: скриншот видео Sampo.ru