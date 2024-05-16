16 мая 2024, 17:03
Происшествия

Древлянка частично осталась без электричества

В крупнейшем районе Петрозаводска устраняют повреждение на сетях

Сегодня в 16:20 в Петрозаводске произошло отключение электричества на Древлянке. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, крупнейший район карельской столицы оказался обесточен частично. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ориентировочное время завершения восстановительных работ не уточняется. // Фото: unsplash.com / Diz Play

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Петрозаводск
Древлянка
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