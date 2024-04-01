01 апреля 2024, 11:46
Происшествия

Драку в одном из баров Петрозаводска разнимали силовики

Двух дебоширов увезли в полицию из увеселительного заведения

Двое мужчин поссорились утром 30 марта в баре в Петрозаводске. Инцидент произошел в одном из заведений на Древлянке, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Силовиков вызвали сотрудники бара, когда конфликт перерос в драку. Сцепились 30-летний и 32-летний мужчины.

Дебоширов разняли росгвардейцы и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия

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новости Карелии
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Драка