Конфликт в баре Костомукши из-за стула вылился в четыре уголовных дела

Конфликт трех мужчин и одной женщины в Костомукше завершился четырьмя уголовными делами и двумя административными производствами. Одного участника будут судить, трое других пострадали, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в одну из мартовских ночей, началось все в увеселительном заведении. Туда пришел 24-летний горожанин и поссорился с незнакомцами: ему не хватило стула.

Потом он вызвал такси и собирался отправиться домой. Однако уже из салона автомобиля заметил, что обидчики вышли на улицу и идут в другой бар. Юноша выскочил, подошел к незнакомым мужчине и женщине. Он ударил первого, а вторую повалил на землю.

На помощь к паре пришел третий приятель, и двое мужчин избили нападавшего. Впоследствии их действия квалифицировали как побои по статье об административном правонарушении.

Избитый костомукшанин съездил домой, взял перцовый баллончик и вернулся. Он дождался оппонентов на улице и распылил аэрозоль, в итоге мужчины обратились к врачам из-за ожогов.

В настоящее время возбуждены четыре уголовных дела о побоях, в них трое потерпевших. Подозреваемого раньше уже привлекали к уголовной ответственности по этой же статье. // фото: pixabay.com