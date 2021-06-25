25 июня 2021, 13:20
Происшествия

Драгдилеру грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотического вещества

Суд рассмотрит дело о сбыте запрещенного вещества в крупном размере

38-летнему жителю Сортавалы грозит серьезное наказание за драгдилерство. Уголовное дело о сбыте наркотических веществ в крупном размере передано в суд, сообщили в прокуратуре.

По версии предварительного следствия, мужчина в январе 2020 года нашел заказчика через Интернет и продал N-метилэфедрон массой 3,086 граммов. За это ему заплатили 5 500 рублей. О состоявшейся сделке стало известно в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе расследования мужчина признал вину и раскаялся. Так как   преступление относится к категории особо тяжких, то за его совершение предусмотрена санкция до 20 лет лишения свободы. (фото retail-loyalty.org)

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прокуратура
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