Дождливую среду обещают жителям Карелии

В Петрозаводске завтра переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17, днем +22, +24, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Днем в отдельных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный умеренный, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, местами до +9, днем +21, +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +23;

В Кондопоге ночью +14, днем +23;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +24;

В Олонце ночью +12, днем +21;

В Пудоже ночью +13, днем +26;

В Сегеже ночью +12, днем +23;

В Сортавале ночью +13, днем +23;

В Суоярви ночью +12, днем +20. © «Петрозаводск говорит»