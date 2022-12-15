Дождливую оттепель пообещали жителям Петрозаводска

Оттепель с дождями может прийти в столицу Карелии. Такой предварительный прогноз дали авторы паблика «Погода Петрозаводска и Карелии».

Первая оттепель не исключается 19 декабря. Температура воздуха с нынешних минусовых значений может подняться до 0. А плюсовые значения и вовсе ожидаются 21 и 22 декабря – в эти дни температура может быть в пределах 0, +3 градусов.

Отметим, что в начале недели положительные температуры фиксировались в центральной части страны. В частности, на Москву обрушились снегопады, вслед за которыми пришли ливни, 20-сантиметровый снежный слой начал проседать. Со следующей недели в столичном регионе обещают морозы. // фото unsplash.com