11 октября 2022, 17:56
Дождливо и прохладно будет в среду в Карелии
Синоптики сделали прогноз на 12 октября
Облачно с прояснениями будет в среду, 12 октября, в Карелии. Ночью дождь ожидается в большинстве районов, днем он пройдет местами, сообщили в Гидрометцентре РК.
Температура ночью будет +2, +7 градусов, днем она составит +6, +11 градусов. Ветер западных направлений, умеренный днем, а ночью порывистый местами.
Облачная погода с прояснениями ожидается также в Петрозаводске, будет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5, +7 градусов, днем +8, +10 градусов. // Фото: pixabay.com