Дождливо и прохладно будет в среду в Карелии

Облачно с прояснениями будет в среду, 12 октября, в Карелии. Ночью дождь ожидается в большинстве районов, днем он пройдет местами, сообщили в Гидрометцентре РК.

Температура ночью будет +2, +7 градусов, днем она составит +6, +11 градусов. Ветер западных направлений, умеренный днем, а ночью порывистый местами.

Облачная погода с прояснениями ожидается также в Петрозаводске, будет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5, +7 градусов, днем +8, +10 градусов. // Фото: pixabay.com