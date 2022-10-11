Сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь

В Карелии сегодня днем будет небольшой дождь. Погода облачная с прояснениями, сообщает Гидрометцентр РК.

Ветер ожидается юго-западный умеренный, а местами порывистый. Ночью температура воздуха будет +3, +8 градусов, днем потеплеет до +7,+12 градусов.

Существенных осадков не будет и в Петрозаводске, но облачно. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +5,+7 градусов, днем ожидается +9,+11 градусов. // Фото: pixabay.com