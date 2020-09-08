Дожди прогнозируют в Карелии в среду

В среду в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха в ночные часы в пределах +6, +8. Днем +14, +16.

9 сентября в Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов прогнозируют кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +5, +10, местами до +1. Днем +12, +17.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +3, днем +15;

В Кондопоге ночью +8, днем +16;

В Медвежьегорске ночью +7, днем +15;

В Олонце ночью +8, днем +16;

В Пудоже ночью +7, днем +16;

В Сегеже ночью +5, днем +16;

В Сортавале ночью +9, днем +17;

В Суоярви ночью +8, днем +16.