Дожди ожидаются в воскресенье в большинстве районов Карелии

Завтра, 9 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +9,+11°С, днем +18,+20°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер ночью южный, юго-западный, днем южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5, +10°С, днем +17, +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +18, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сортавале до +17, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»