08 июня 2024, 08:30
Дожди и грозы ожидаются сегодня в некоторых районах Карелии
До 22 градусов прогнозируют синоптики на 8 июня
Сегодня, 8 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха +18,+20°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +17, +22°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +20, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +19, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»