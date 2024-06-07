До 22 градусов тепла обещают синоптики в субботу в Карелии

Завтра, 8 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +9,+11°С, днем +18,+20°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +17, +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +20, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +19, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»