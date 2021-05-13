Дожди начнутся в пятницу в Карелии

Завтра, 14 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер ночью восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10°С, днем +16, +21°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +13, пасмурно, сильный дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото donpress.com