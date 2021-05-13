Гидрометцентр России предупреждает о жаркой погоде в Карелии

В ближайшие дни нас ожидает сильное потепление, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По информации синоптиков, в пятницу в центральном регионе ожидается до 24 градусов тепла, 15 мая столбики термометров поднимутся до 22-24 градусов, 16 мая – до 19-24. При этом новая неделя начнется с еще большего потепления, воздух прогреется до 26 градусов, а уже 18 мая – до 25-30 градусов.

"Такой жары во второй декаде мая не было очень давно",

- отметила Паршина.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в ближайшие дни воздух прогреется до 21-26 градусов, местами ожидаются кратковременные дожди. В Карелии столбики термометров поднимутся до 23 градусов.

Потепление ожидается и на севере. Так, в Архангельской области температура окружающего воздуха поднимется до 26 градусов, в Коми ожидается 25-30 градусов, и даже в Мурманской области (за Полярным кругом) - плюс 15-20 градусов. // Фото: server6.intermedia.ge