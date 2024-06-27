27 июня 2024, 06:30
Дождь и грозу обещают сегодня в Карелии
Синоптики рассказали о погоде 27 июня в Петрозаводске и Карелии
В Петрозаводске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +26, +28, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +24, +29, местами +16,+21.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем +21;
В Кондопоге, Суоярви, Пудоже днем +28;
В Медвежьегорске, Сортавале днем +26;
В Олонце днем +27. // фото freepik.com