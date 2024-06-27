27 июня 2024, 06:30
Погода

Дождь и грозу обещают сегодня в Карелии

Синоптики рассказали о погоде 27 июня в Петрозаводске и Карелии

В Петрозаводске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +26, +28, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +24, +29, местами +16,+21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем +21;

В Кондопоге, Суоярви, Пудоже днем +28;

В Медвежьегорске, Сортавале днем +26;

В Олонце днем +27. // фото freepik.com

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Метки: 
Гидрометцентр
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новости Карелии
гроза