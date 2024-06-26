Термометр в четверг покажет +29 в Карелии

В четверг в Петрозаводске переменная облачность. Ночью без осадков, днем ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16, днем +26, +28, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +24, +29, местами +16,+21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +10, днем +21;

В Кондопоге, Суоярви ночью +13, днем +28;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +26;

В Олонце ночью +13, днем +27;

В Пудоже ночью +12, днем +28;

В Сегеже ночью +8, днем +21;

В Сортавале ночью +15, днем +26. // фото «Петрозаводск говорит»