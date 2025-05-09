Дождь и гололедицу обещают в субботу в Карелии

В субботу 10 мая в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный с порывами. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +5, +7, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии небольшая облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. На дорогах ночью местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный с порывами. Температура воздуха ночью -4, +1, днем +5, +10.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -3, днем +6;

В Кондопоге ночью +1, днем +7;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +6;

В Олонце, Пудоже ночью +1, днем +8;

В Сегеже ночью -2, днем +5;

В Сортавале ночью 0, днем +9;

В Суоярви ночью -1, днем +7. © «Петрозаводск говорит»