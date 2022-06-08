Дождь будет лить в Карелии 9 июня

Четверг, 9 июня, в Карелии будет дождливым. По информации Гидрометцентра республики, днем дожди будут кратковременными, ночью почти везде сильными, местами ожидаются грозы.

Температура воздуха днем составит +16, +21 градус, ночью будет +8, +13 градусов. Ветер днем юго-западный и южный, меренный, ночью южный и юго-восточный.

В Петрозаводске тоже небольшой дождь днем, к ночи он станет сильнее. Днем ветер умеренный, южный и юго-западный, ночью юго-восточный и южный. Температура воздуха днем ожидается +17, +19 градусов, ночью +11, +13 градусов. // Фото: Vlad Chețan/ www.pexels.com