Дороги к туристическим жемчужинам отремонтируют в Карелии

Масштабные работы продолжатся в этом году в Карелии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Дорожники продолжат приводить в нормативное состояние транспортные артерии, ведущие к туристическим объектам. Об этом сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

В частности, подрядчик обновит 40 километров дороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, которая обеспечивает проезд к музею-заповеднику «Кижи», включенному в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

В 2021 году был отремонтирован участок трассы протяженностью 37 километров. Полностью дорогу обновят к 2023 году. В Прионежском районе завершат ремонт последнего участка дороги Соломенное-Ялгуба-Суйсарь протяженностью 11 километров. Это часть пути к горнолыжному центру «Ялгора». В Олонецком районе продолжится ремонт региональный трассы Олонец-Питкяранта-Леппясилта, ведущей к популярным местам отдыха в Приладожье. Также вдоль трассы Петрозаводск-Лососинное собираются обустроить велодорожку протяженностью более 11 километров.

В федеральном дорожном агентстве отметили, что внутренний туризм может стать одним из действенных инструментов стимулирования экономики в регионах. В связи с чем важно обеспечить комфортный и безопасный проезд к туристическим объектам. (фото pixabay.com, suwichan)