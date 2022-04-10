115 новых случаев заражения COVID-19 подтверждено в Карелии

Согласно актуальным данным по ситуации с коронавирусом в Карелии, на утро 10 апреля в республике зафиксировано еще 115 новых случаев инфицирования, среди заболевших – семь детей. Такие цифры приводит министр здравоохранения региона.

За несколько пандемийных лет в Карелии было зафиксировано 132 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая 17 303 случая заражения у детей. В ковид-стационарах лечатся 314 человек, в отделениях ИТАР врачи борются за жизнь троих крайне тяжелых пациентов.

Есть выздоровевшие. За последние сутки были выписаны 319 человек, за все время пандемии в Карелии поправились 128 958 пациентов. За последние 24 часа официально подтвержден один летальный исход от коронавируса. Всего COVID-19 унес жизни 1478 человек в республике. (фото pixabay.com, Anestiev)