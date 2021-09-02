Дорогая система видеонаблюдния не спасает Гоголевский мост от вандалов

Система видеонаблюдения, которую установили на Гоголевском мосту еще в 2019 году, кажется многим горожанам бесполезной. Об этом они пишут в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте.

Житель Петрозаводска разместил в паблике фотографии Гоголевского моста, покрытого граффити.

«На Гоголевском мосту 12 камер, для чего они? Мост весь разрисован», - возмутился пользователь.

Его поддержали в комментариях. Горожане пишут, что платят налоги, а транспортная полиция и ППС не ловят нарушителей.

Кто-то из подписчиков отметил, что когда повредили водосточные трубы на фасаде УМВД, виновников нашли на следующий же день. Но к мосту внимание явно не такое пристальное.

Напомним, когда систему видеонаблюдения только смонтировали, в мэрии уверяли, что видеокамеры улучшат контроль за правонарушениями в зоне обзора. Сигнал с камер выведен на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы.

При передаче Гоголевского путепровода в муниципальную собственность в бюджет города перечислили девять миллионов рублей для проведения оценки уязвимости объекта и оборудования его системой видеонаблюдения. // Фото: источник