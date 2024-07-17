Дополнительные деньги выделят из бюджета Карелии на различные цели

17 июля в ЗС РК на комитете по бюджету и налогам депутаты обсудили поправки в бюджет Карелии на 2024 год. Проект закона предусматривает увеличение доходов на 3,7 млрд рублей и увеличение расходов на 4,4 млрд рублей, сообщает журналист портала «Петрозаводск говорит».

Правительство предлагает увеличить на 529,8 млн рублей расходы на обеспечение деятельности госучреждений. На поддержку государственных совхозов хотят выделить дополнительно 147 млн рублей. Из них совхоз "Ведлозерский" должен получить 31,8 млн рублей на погашение кредиторской задолженности, а совхоз "Толвуйский" на эти цели получит 45,6 млн рублей. Таким образом, правительство продолжает "заливать" государственные совхозы бюджетными деньгами на фоне сокращения негосударственных сельхозпредприятий.

К тому же Корпорации развития РК планируется дополнительно выделить 13 млн рублей, Фонду венчурных инвестиций РК - 10 млн рублей. Наибольшее увеличение объема бюджетных средств предусмотрено министерству строительства, которое дополнительно получит 379,5 млн рублей. Депутаты предложили принять законопроект в первом чтении.

Интересно, что во время заседания комитета уже второй раз за последнее время с потолка полилась вода, так как не выдержал кондиционер. // Фото «Петрозаводск говорит»