DongFeng и Exeed возглавили список китайских марок увеличивших продажи

Лидерство по «штукам» сохраняет Haval. Но его перевес над Chery был минимален. По динамке роста с большим отрывом от других компаний лидируют Exeed и DFM (DongFeng Motor). Однако в целом бренды из Поднебесной официально пока не продали и половины от реализованных в 2021 году объемов.

Единственный иностранный бренд, сохраняющий в текущем году достаточно стабильное российское производство автомобилей, Haval, закономерно оказывается лидером продаж и демонстрирует рост сбыта. Так, в августе марке не хватило всего 10 автомобилей, чтобы записать в актив три тысячи реализованных машин. Тем не менее, рост относительно августа прошлого года составил 42%. Спасибо нужно сказать прежде всего кроссоверу Jolion, который продается почти в три раза лучше, чем в августе прошлого года. А вот у родственного Haval бренда Great Wall дела шли не лучшим образом. Шильдиком в виде зубца Великой китайской стены в России по-прежнему украшают два пикапа. Это товар исключительно импортный, попадет в шоу-румы, минуя тульское предприятие. За август в 2022-м было реализовано 140 автомобилей, почти вдвое меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Марка Chery отметилась в августе цифрой продаж в 2,6 тысячи, что на 11% меньше показателей августа 2021 года. Но бестселлер марки – Tiggo7 Pro - упрекнуть не в чем. Он смог привлечь на 35% больше клиентов. В свою очередь, дочерний бренд Chery, Exeed, продолжает развитие бизнеса прежде всего благодаря расширению модельного ряда. Если в последнем месяце лета прошлого года он был представлен всего одним кроссовером TXL, сейчас вседорожников уже три. На низкой базе прошлого года был показан четырёхкратный рост.

И, наконец, замыкают тройку лидеров китайско-белорусские Geely (1,99 тысячи; -8%). При этом Coolray на волне щедрых поддержек продаж от дистрибьютора более чем на треть смог нарастить количество сделок.

Отдельного упоминания достойна оживившаяся в этом году марка DFM (280 а/м, +171%). За десять с лишним лет бизнеса в России ее ежемесячные продажи еще ни разу не достигали такого уровня. Нарастить объемы бизнеса помогает прежде всего LCV-грузовичок – Captain-T. Так как все машины такого класса признаны в западных санкциях техникой двойного назначения, многие производители свернули их продажи. DFM в этом свете стал неожиданно очень востребованным. Причем августовских успехов марки оказалось достаточно, чтобы вытеснить из пятерки лучших Changan (278 а/м, -20%).

Другого представителя Поднебесной - FAW (235 а/м; -32%) - не спасла от падения новинка Bestune T77, дилерам пока явно маловато таких кроссоверов. Стал чуть заметнее GAC (77 а/м; +7%): добиться этого получилось за счет того, что простаивающие прежде практические без машин салоны марки получили штучные экземпляры кроссоверов GS8 и GS5. И наконец, в конце списка все еще можно обнаружить Lifan (24 а/м, -56%): из каких-то неизвестных прежде запасов дилеры продолжают извлекать выпущенные еще два года назад седаны Solano.

Несмотря на определенные успехи, рост бизнеса чайна-марок в целом в России происходит далеко не так быстро, как ожидалось на фоне беспрецедентной свободы от конкурентов из других стран. Только четыре марки из десяти смогли в августе отметиться ростом продаж. А всего за восемь месяцев текущего года в России было официально продано порядка 58 тысяч китайских автомобилей, это почти на 12% меньше, чем за аналогичный период в 2021-м. При этом за весь прошлый год у нас было реализовано почти 117 тысяч чайна-машин. Если за оставшиеся четыре месяца бренды из Поднебесной не смогут существенно нарастить продажи, то результат прошлого года для китайских марок в 2022-м окажется недостижим. Игроки авторитейла связывает это в первую очередь с тем, что «китайцы» подняли цены выше покупательной способности многих клиентов, осторожничают с поставками и движением финансовых средств из-за опасения вторичных санкций.