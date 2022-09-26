В Петрозаводске состоится выставка-распродажа ивановского текстиля

В Петрозаводске пройдет большая выставка-продажа ивановского текстиля. Домашний текстиль из Иванова давно пришелся по вкусу многим петрозаводчанам. Если вы предпочитаете комфортные, качественные и долговечные изделия из натуральных материалов, приходите на выставку.

На выставке будут представлены:

— трикотажные изделия для всей семьи, как для взрослых, так и для детей, в том числе новая летняя линейка трикотажа – футболки, носки, халаты, домашние брюки, платья, нижнее бельё - большой ассортимент и широкий размерный ряд;

— товары для дома и комфортного сна - комплекты постельного белья от лучших производителей ивановского текстиля, подушки, одеяла, пледы, покрывала, матрасы, наматрасники - огромный выбор и низкие цены.

Мягкое ивановское постельное белье и шикарная трикотажная одежда для женщин, махровые полотенца на любой вкус и многое другое - все это производится только из натуральных материалов.

Сегодня, когда недорогое постельное белье доступно каждому, хочется выбрать самое лучшее и безопасное. Хлопчатобумажное и льняное постельное белье, которое производится в Иваново, способствует хорошему сну, улучшению настроения и не оказывает вредного воздействия на кожу. Оно качественное, мягкое и легкое.

Также на выставке будет доступен большой выбор цветов, иллюстраций и мотивов.

Постельное белье из Иваново для детской и спальни, пижамы для детей и ночные рубашки для взрослых, детское постельное белье или постельное белье на резинке - выбирайте то, что пришлось вам по душе. С продукцией из Иванова вам будет тепло и уютно.

Полюбившиеся жителям города товары знаменитой ивановской фабрики можно будет приобрести с 28 сентября по 16 октября 2022 года в торговом центре «Пассаж» на проспекте Александра Невского, 30.

На правах рекламы. ИП Гришин Александр Владимирович, ИНН 580900150902.