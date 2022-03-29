Домклик возобновил бронирование квартир со скидкой на ипотеку от Сбера

Домклик возобновляет онлайн-бронирование квартир в новостройках со скидкой на ипотеку Сбера.

На сервисе Домклик от Сбербанка можно подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно ее забронировать и получить скидку при бронировании на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки на ставку составляет 0,3% или 0,5% годовых в зависимости от застройщика.

Акция была запущена в декабре прошлого года. С момента запуска функции бронирования квартир в новостройках к проекту подключилось более 600 жилых комплексов по всей России.

В течение 10 дней выбранная квартира в новостройке гарантировано не поступит в открытую продажу, а у покупателя будет время, чтобы принять взвешенное решение о покупке.