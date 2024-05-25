Домашний кот выжил после стирки в машинке

Домашний питомец по кличке Беляш пережил страшные минуты в своей жизни.

Инцидент произошел в Челябинске. Женщина включила стиральную машинку, а затем заметила, что в квартире нет кота. Оказалось, питомец «стирался» вместе с бельем. В машинке Беляш провел около десяти минут, сообщает ГТРК «Южный Урал».

Женщина его вытащила, кот не успел захлебнуться или покалечиться. Хозяйка привезли питомца в ветклинику, его состояние было тяжелым. Врачи не могли определить давление, а температура оказалась очень низкой. Ветеринары даже сначала не давали никаких прогнозов, но кот выжил. Специалисты проверили различные манипуляции, повысили температуру и стабилизировали артериальное давление, сутки наблюдали за животным, а потом выписали домой. // фото unsplash.com/ engin akyurt