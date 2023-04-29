29 апреля 2023, 20:25
Дома подтоплены в деревне на юге Карелии
Обильное таяние снега вызвало небольшое наводнение в Питкярантском районе
Сегодня в Питкярантском районе спасатели получили сигнал о том, что в деревне Кителя произошло подтопление домов. Об этом сообщает КРПСС.
Из-за обильного таяния снега и выхода из берегов реки Сюскюянйоки оказались затоплены четыре дома. Еще 16 зданий вместе с придомовыми территориями находятся под угрозой подтопления.
На место происшествия выехал Сортавальский поисково-спасательный отряд. Был проведен осмотр деревни с высоты квадрокоптером, осмотрена река, устье реки и выход в Ладожское озеро, заторов и зажоров не обнаружено.
Были выставлены метки подъема уровня воды за сутки. Контроль производится утром и вечером.
От эвакуации отказались четыре семьи, угрозы для жизни людей нет. // Фото: vk.com/spasatel.krpss