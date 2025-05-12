Дом загорелся под Петрозаводском из-за неисправного газового баллона

Сегодня ранним утром в Прионежском районе произошел серьезный пожар. Об этом информирует пресс-служба государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным госкомитета, сигнал о происшествии в деревне Намоево поступил на пульт дежурного в 3:46. На место отправились пожарные из Петрозаводска и поселка Мелиоративный, всего восемь человек. Выяснилось, что горит частный дом.

Оказалось, что пожар в доме возник из-за разгерметизации газового баллона. В 6:37 возгорание было ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал. © «Петрозаводск говорит»