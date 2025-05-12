Женщина поверила в прибавку к пенсии и лишилась 500 тысяч рублей

Жертвой мошенников стала 56-летняя жительница Муезерского района. Аферисты связались с ней в мессенджере под видом сотрудников соцфонда и сообщили о положенной доплате к пенсии. Для ее получения якобы нужно было лично прийти в учреждение, а для записи назвать поступивший код.

После этого женщине звонили под видом сотрудников Роскомнадзора и силового ведомства. Итог у всех этих разговоров был один. Женщину убедили, что мошенники оформили от ее имени доверенность на кредит и ей нужно самой взять кредит на 300 тысяч рублей, а потом перевести деньги через банкомат в Костомукше на «безопасный» счет. Кроме кредитных денег женщина перевела 200 тысяч накоплений.

Правоохранители завели уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»