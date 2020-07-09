09 июля 2020, 09:51
Общество

Должник, не желающий гасить задолженность, заплатил на 60 тысяч больше

Костомукшская фирма полностью заплатила долг, после того как судебные приставы начали процедуру ареста имущества

Судебные приставы из Костомукши, за нежелание платить, насчитали должнику исполнительский сбор и хотели арестовать имущество, сообщает УФССП по РК.

После того как организация-должник не исполнила требования по уплате долга в 800 тыс. рублей, в пользу другого юридического лица, судебные приставы по г. Костомукше ввели запреты на регистрационные действия в отношении принадлежащих ей трех единиц техники, четырех транспортных средств и недвижимого имущества.

Должнику был дан срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа, но он этим правом не воспользовался, после чего судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 60 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудник службы обратил взыскание на счета организации, находящиеся в кредитном учреждении и вручил руководителю должника-организации требование о предоставлении имущества для наложения на него ареста.

После этого должник незамедлительно погасил задолженность и исполнительский сбор.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Метки: 
судебные приставы
служба судебных приставов
УФССП России по Республике Карелия
ФССП
должник
Карелия
Костомукша