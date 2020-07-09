Должник, не желающий гасить задолженность, заплатил на 60 тысяч больше

Судебные приставы из Костомукши, за нежелание платить, насчитали должнику исполнительский сбор и хотели арестовать имущество, сообщает УФССП по РК.

После того как организация-должник не исполнила требования по уплате долга в 800 тыс. рублей, в пользу другого юридического лица, судебные приставы по г. Костомукше ввели запреты на регистрационные действия в отношении принадлежащих ей трех единиц техники, четырех транспортных средств и недвижимого имущества.

Должнику был дан срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа, но он этим правом не воспользовался, после чего судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 60 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудник службы обратил взыскание на счета организации, находящиеся в кредитном учреждении и вручил руководителю должника-организации требование о предоставлении имущества для наложения на него ареста.

После этого должник незамедлительно погасил задолженность и исполнительский сбор.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.