Долгую стоянку такси в жилой зоне собираются запретить

Запрет на парковку и стоянку такси в жилой зоне более 30 минут концептуально поддержали в МВД России. Об этом стало известно РИА Новости из письма руководителя ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.

С предложением ввести ограничения в МВД в августе обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

- Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти,

- ответили ему.

Депутат также предложил выдавать лицензии только тем таксопаркам, у которых есть собственная или арендованная парковка либо гараж для машин. // фото: shangarey / freepik.com