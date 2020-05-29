Доктор Мясников высказался о народной медицине

Доктор Мясников рассказал о пользе народных методов лечения: по его мнению, такие практики могу оказать на человека мощное психотерапевтическое воздействие, приблизив его к желанному оздоровлению.

«Основной эффект «нетрадиционной», «народной» медицины – в её мощном психотерапевтическом воздействии. Вера пациента, что вот здесь ему точно помогут, сам антураж (дорога, очередь, изба или монастырь), даже процесс изготовления снадобья (замочить семена подорожника на ночь, добавить отвар коры дуба, добавить столько-то капель коньяка и проч. и проч.) обуславливает тот самый эффект плацебо, о котором мы уже говорили»,

- написал врач в своем инстаграме.

По мнению Мясникова, если снадобья безопасны, то такое лечение не стоит отметать. Параллельно необходимо наблюдаться у своего врача.

Кроме того, доктор поведал подписчикам о своем «сверхъестественном» опыте. Мясников описал свою поездку в Хакасию. «Ещё в машине спросил, увидев нарядную церковь в Абакане: «А какая у вас тут самая распространённая религия?» И услышал в ответ: «В основном «шаманизм…» Как-то раньше я представлял себе по книгам шаманов буйными психами-эпилептиками неопрятного вида. А тут – религия! А потом увидел эти реки, горы, леса… На сотни км вокруг никого, ты зависишь от каприза ветра, огня, водоворота… Не увернёшься от валуна, на который твою лодку несёт бешеное течение, или подвернёшь в тайге ногу – всё, никто тебе тут не поможет, некому! И как-то начинаешь – даже не верить, а скорее чувствовать присутствие духов гор, леса, воды… Я стоял, смотрел на причудливые скалы вокруг, на нескончаемые могучие кедры, покрывающие сопки, на завихрения стеклянно-прозрачной воды и вдруг ощутил, что я не чувствую своего тела! Я смотрел на себя как бы со стороны, сразу отовсюду, я растворился в том, что вокруг, и не было больше ни рук, ни ног, рамок тела больше не было», - поделился доктор.