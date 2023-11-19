Доктор Мясников назвал единственный полезный витамин среди БАДов

Польза БАДов неоднозначна, но есть один витамин, который все же стоит принимать. Его назвал в своей программе на «России 1» врач Александр Мясников.

По его мнению, это витамин D, которого организму может не хватать из-за отсутствия солнца.

- От себя скажу: витамин D - это единственный витамин, который имеет смысл принимать,

- подчеркнул доктор.

Он уточнил, что БАДы являются попыткой «заменить правильное питание». Но в них содержатся микроэлементы, которые можно получить при правильном питании.

Витамин D поступает в организм из солнечного света, а также из некоторых видов рыбы и молока. Он прежде всего необходим беременным, детям, пожилым людям, вегетарианцам, людям с болезнями почек и нарушенным всасыванием жиров, с остеохондрозом. // фото: jcomp/ freepik.com