Жителей Карелии предупредили о сильной магнитной буре

На Землю надвигается сильная магнитная буря, она придет 21 ноября. Метеозависимые люди должны приготовиться к ухудшению самочувствия, предупредил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, почувствовать себя плохо могут люди с болезнями сосудов и сердца, другими хроническими заболеваниями. У них может кружиться и болеть голова, повышаться или понижаться давление.

Вероятны также слабость, проблемы со сном, перепады настроения. Охлопков посоветовал меньше напрягаться, больше гулять, высыпаться, правильно питаться и не забывать о приеме назначенных врачом лекарств. // фото: stockgiu/ freepik.com