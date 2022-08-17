Добровольцы не дали храму 1831 года постройки окончательно разрушиться

Противоаварийные работы в храме Параскевы Пятницы 1831 года постройки в селе Онеженны Медвежьегорского района выполнила группа добровольцев. Также участники экспедиции навели порядок на территории вокруг храма, сообщается на сайте благотворительного фонда «Северный духовный путь».

Добровольцы провели в селе неделю. За это время они скосили траву, расчистили фундамент, организовали дренаж, перекрыли крышу трапезной, закрыли отверстие от барабана главки в четверике, частично перекрыли кровлю четверика, установили сжимы на стены, убрали в храме и сложили все обрушившиеся конструкции.

В 2023 году добровольцы снова хотят приехать в Карелию, чтобы продолжить работы по восстановлению храма Параскевы Пятницы. (фото с сайта «Северный духовный путь»)