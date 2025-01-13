До плюс 4 градусов потеплеет во вторник в Карелии

Завтра, 14 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный с порывами, ночью до сильного. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью снег, местами сильный, метель, утром на западе гололед, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, местами порывистый, сильный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -14°С, днем -1, +4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +1-2, пасмурно, небольшой мокрый снег.

В Сегеже +1-2, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале +1+2, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: Кира Каренина