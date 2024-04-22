До плюс 11 градусов ожидается во вторник в Карелии

Завтра, 23 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере снега, местами сильного. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. По северной половине местами ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах северной половины сложная обстановка. Ветер восточный, северо-восточный, днем на юге юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +2, +7°С, на севере 0, -5°С, днем +6, +11°С, на севере +1,+6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -3, днем до +4, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже +1+4, пасмурно, сильный дождь.

В Сортавале +2+5, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»