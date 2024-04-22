В Карелии объявлено предупреждение из-за погоды

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Карелии из-за паводка, снега и ледяного дождя.

Предупреждение о ледяном дожде, отложении мокрого снега и гололеде объявлено по северной части республики. Действовать оно будет с пяти часов понедельника до девяти часов вечера 23 апреля.

До девяти часов утра 23 апреля будет действовать предупреждение о сильном снеге. Осадки также возможны местами на севере Карелии.

В Гидрометцентре России считают, что непростая обстановка может возникнуть на реке Шуе. Предупреждение о паводке будет действовать до девяти вечера вторника. // фото unsplash.com/ Fabrice Villard