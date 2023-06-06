06 июня 2023, 21:21
Дневной метеорный поток Ариетиды можно будет наблюдать 7 июня
Чтобы рассмотреть падающие метеоры, нужно смотреть в сторону созвездия овна незадолго до рассвета
Один из сильнейших дневных метеорных потоков года «Дневные Ариетиды» смогут наблюдать жители Земли 7 июня. Правда разглядеть падающие метеоры можно будет при подходящих погодных условиях.
Поток будет виден в Южном полушарии. Наблюдать рекомендуют незадолго до рассвета в созвездии Овна. Как сообщает сайт starwalk.space, количество метеоров в час будет достигать 30.
В этом году дневные Ариетиды проявляли активность с 14 мая, пик придется на 7 июня. Наблюдениям может помешать яркая Луна. // фото unsplash.com