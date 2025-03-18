18 марта 2025, 06:30
Сегодня в Карелии обещают снег, метель
Синоптики рассказали о погоде 18 марта в республике
фото: freepik.com/ wirestock
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, -2.
В Карелии облачно с прояснениями, на большей части республики ожидается небольшой местами умеренный снег, мокрый снег. Днем по северным районам Карелии местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -4, +1.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +1;
В Кондопоге, Олонце, Суоярви днем 0;
В Медвежьегорске днем -1;
В Пудоже, Сегеже днем -2;
В Сортавале днем +2.