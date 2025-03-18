Сегодня в Карелии обещают снег, метель

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, -2.

В Карелии облачно с прояснениями, на большей части республики ожидается небольшой местами умеренный снег, мокрый снег. Днем по северным районам Карелии местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -4, +1.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +1;

В Кондопоге, Олонце, Суоярви днем 0;

В Медвежьегорске днем -1;

В Пудоже, Сегеже днем -2;

В Сортавале днем +2.