Днем 8 сентября в Надвоицах горел жилой дом

В среду, 8 сентября, огонь вспыхнул в одном из жилых домов поселка городского типа в Сегежском районе. Как сообщили в МЧС Карелии, пожар в Надвоицах потушили быстро.

Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 15:18. На место ЧП незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Сегежского района.

Огонь охватил жилой дом на улице Ленина, его тушили семь человек и две единицы техники.

Уже в 15:32 возгорание удалось ликвидировать. О пострадавших и жертвах ведомство не сообщает. // Фото: kummod/Pixabay