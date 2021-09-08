08 сентября 2021, 19:15
Происшествия

Днем 8 сентября в Надвоицах горел жилой дом

Семеро спасателей тушили пожар в частном доме в Сегежском районе

В среду, 8 сентября, огонь вспыхнул в одном из жилых домов поселка городского типа в Сегежском районе. Как сообщили в МЧС Карелии, пожар в Надвоицах потушили быстро.

Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 15:18. На место ЧП незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Сегежского района.

Огонь охватил жилой дом на улице Ленина, его тушили семь человек и две единицы техники.

Уже в 15:32 возгорание удалось ликвидировать. О пострадавших и жертвах ведомство не сообщает. // Фото: kummod/Pixabay

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новости Карелии
Сегежский район
Надвоицы