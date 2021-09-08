Совершенную год назад миллионную кражу раскрыли полицейские в Карелии

Полицейские установили и задержали молодых людей, которые прошлой осенью вынесли деньги и гаджеты из салона сотовой связи в Лахденпохье. Раскрыть преступление удалось благодаря совместным усилиям сотрудников угрозыска из МВД Карелии и отделения по Лахденпохскому району.

Злоумышленников было трое, им 19, 20 лет и 24 года, все вместе росли в Лахденпохье и дружили, у всех были проблемы с законом. В ноябре 2020 года они встретились и решили совершить преступление.

Ночью ломом разобрали деревянную стену и проникли в здание, где располагались два магазина сотовой связи. Добычей молодых людей стали деньги, порядка 200 телефонов, планшеты, другие гаджеты и аксессуары. Общий ущерб составил почти миллион рублей.

Двух фигурантов уголовного дела оставили на подписке о невыезде. Третьего заключили под стражу, так как ему инкриминируется еще несколько преступлений. // Фото: cocoparisienne/Pixabay