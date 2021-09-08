08 сентября 2021, 17:18
Петрозаводчанин подделал документы и стал распоряжаться предприятием
Мужчину в Карелии подозревают в фальсификации сведений единого государственного реестра юридических лиц
Жителя Петрозаводска заподозрили в фальсификация единого государственного реестра юридических лиц. Документы 38-летний мужчина подделал в июне текущего года, сообщили в СУ СКР по Карелии.
Следователи полагают, что он хотел получить денежную выгоду, поэтому сфальсифицировал сведения и предоставил в регистрационный орган в Петрозаводске.
В результате он получил полномочия по руководству текущей деятельностью зарегистрированного в столице Карелии предприятия.
Мужчина имел возможность действовать от его имени без доверенности, заключать сделки, распоряжаться имуществом и пользоваться правами. Теперь его будут судить. // Фото: u-f.ru