Петрозаводчанин подделал документы и стал распоряжаться предприятием

Жителя Петрозаводска заподозрили в фальсификация единого государственного реестра юридических лиц. Документы 38-летний мужчина подделал в июне текущего года, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Следователи полагают, что он хотел получить денежную выгоду, поэтому сфальсифицировал сведения и предоставил в регистрационный орган в Петрозаводске.

В результате он получил полномочия по руководству текущей деятельностью зарегистрированного в столице Карелии предприятия.

Мужчина имел возможность действовать от его имени без доверенности, заключать сделки, распоряжаться имуществом и пользоваться правами. Теперь его будут судить. // Фото: u-f.ru