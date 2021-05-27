Дмитрий Харченков назначен новым прокурором Карелии

Карелия обзавелась новым руководителем прокуратуры. Соответствующий указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин в указе утвердил в должностях прокуроров Челябинской, Кемеровской, Тульской, Свердловской, Новгородской областей, Приморского края и Карелии.

Прокурором Карелии на пятилетний срок назначен Дмитрий Харченков.

Дмитрий Харченков родился в 1974 году, в 1998 году окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов по специальности «Юриспруденция». На службу в органы прокуратуры Санкт-Петербурга был принят в 1996 году. Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу». Являлся заместителем прокурора Санкт-Петербурга.

Ранее ведомство возглавлял Карен Габриелян. Его назначили новым руководителем надзорного органа в Челябинской области. (фото epp.genproc.gov.ru)