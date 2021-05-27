Путин назначил Габриеляна прокурором Челябинской области

В Карелии сменился прокурор. Президент России назначил Карена Габриеляна, который возглавлял ведомство республики с 2011 года, новым прокурором Челябинской области.

Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 26 мая. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Карен Габриелян родился в 1963 году в Нагорно-Карабахской автономной области. В 1986 году окончил юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР. В том же году начал службу в органах прокуратуры. Награжден почетной грамотой генпрокурора, медалью Руденко, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации». (фото пресс-центр правительства РК)